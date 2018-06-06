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Происшествия 06.06.2018 20:35

Три группы туристов из Германии, Польши и Франции заблудились в тумане на Эльбрусе

Спасатели вышли на поиск семерых заблудившихся в тумане на Эльбрусе иностранцев, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев в среду.

"Спасатели на Эльбрусе вышли на поиск трех незарегистрированных групп. Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши - чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече", - сказал А.Гулиев.

Он подчеркнул, что на Эльбрусе нулевая видимость, грозовые облака.

В свою очередь сайт ГУ МЧС России по КБР сообщает о троих потерявшихся туристах.

"В 17:52 поступило сообщение, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4750 метров над уровнем моря, незарегистрированная группа туристов из трех человек заблудилась в густом тумане и просит о помощи", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по КБР.

Также уточняется, что на поиск выдвинулись восемь спасателей ЭВПСО МЧС России.

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЬБРУС, ПОИСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]