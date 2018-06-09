На матчи ЧМ-2018 дополнительно распределено 120 тыс. билетов в первые часы продаж

Через несколько часов после того, как на сайте Международной федерации футбола стала доступна дополнительная квота билетов на чемпионат мира 2018 года , 120 тысяч билетов было уже распределено болельщикам, сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что в настоящее время лишь ограниченное количество билетов остается доступным для приобретения на сайте FIFA.com/bilet.

С начала продаж в сентябре 2017 года болельщикам со всего мира распределено уже более 2,5 миллионов билетов. Продажи на сайте FIFA.com/bilet продолжатся до 15 июля.

В связи с тем, что определенные билеты на регулярной основе перепродаются через специальную платформу на сайте FIFA.com/bilet, билеты, недоступные в определенный момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения.

На FIFA.com/bilet также доступны специализированная платформа по передаче и перепродаже билетов. Она позволит болельщикам в соответствии с существующими правилами менять данные гостей, а также перепродавать билеты в случае изменения планов. Мы также хотели бы напомнить всем болельщикам, что основной покупатель не может передать свой билет другим болельщикам, однако может поменять данные своих гостей в заявке.