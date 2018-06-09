Азербайджан в мае довел добычу нефти до 801 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в мае 2018 года составил 801 тыс. баррелей, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.
"Ежесуточный объем добычи нефти в мае в Азербайджане составил 801 тыс. баррелей, из которых 748 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 53 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.
Минэнерго подчеркивает, что Азербайджан в мае соблюдал обязательства по снижению добычи нефти, взятые в рамках договоренностей ОПЕК+.
Согласно договоренностям, Азербайджан обязался снизить суточную добычу нефти на 35 тыс. баррелей, тем самым поддерживая ее на уровне не выше 834 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году среднесуточная добыча нефти по республике составила 781,9 тыс. баррелей.
В январе 2018 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 814,6 тыс., в феврале – 806 тыс. баррелей в сутки, в марте – 794 тыс. баррелей, в апреле -785,7 тыс. баррелей, в мае -801 тыс. баррелей.
В Минэнерго также сообщили, что ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в мае 2018 года составил 635 тыс. баррелей, 53 тыс. баррелей конденсата и 17,8 тыс. баррелей нефтепродуктов.
Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 2017 года - договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года.
Б.Рустамбеков
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