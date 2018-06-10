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Происшествия 10.06.2018 11:28

Причиной аварии на переезде под Орлом стал выезд автобуса на запрещающий сигнал светофора - железная дорога

По предварительной информации, причиной столкновения поезда с пассажирским автобусом в Орловской области в воскресенье стал выезд автобуса на пути на запрещающий сигнал, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

ДТП произошло в 8:14 утра на железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские, отмечается в пресс-релизе.

Локомотивная бригада в результате автокатастрофы не пострадала.

Сообщается также, что в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. "Поскольку движение на данном участке малоинтенсивное, незначительно задержан в пути один пригородный поезд", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения поезда и автобуса в Орловской области.

Сообщалось также, что при столкновении поезда и пассажирского автобуса в Орловской области погибли четыре человека, еще девять получили ранения.

Источник в экстренных службах региона сообщил "Интерфаксу", что в автобусе на момент столкновения с поездом находилось около 15 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ОРЕЛ, ДТП, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]