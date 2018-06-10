Жители грузинского Марнеули столкнулись с нашествием цыплят, вылупившихся из брошенных на свалке тысяч яиц

Необычный случай произошел в грузинском Марнеули, где из оставленных на мусорной свалке яиц одновременно вылупились тысячи цыплят, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.
По информации СМИ, яйца на мусорную свалку были привезены с марнеульской птицефабрики, где посчитали, что товар является испорченным.
Как отмечают СМИ, в итоге из яиц вылупились тысячи цыплят.
Видео с бегающими цыплятами было распространено в воскресенье очевидцами в социальных сетях.
Необычный факт прокомментировал журналистам мэр Марнеули Темур Абазов, по словам которого, многие местные жители забрали цыплят себе.
"Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Эти яйца оказались в таких условиях, как если бы их высиживала курица и соответственно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой", - рассказал мэр.
Существующие связи между Азербайджаном и Россией являются стратегическими партнерскими отношениями - Алиев
Страны G7 согласились с необходимостью сохранить мирный характер иранской ядерной программы - коммюнике
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла России в Азербайджане
Проект ЮГК имеет большое значение для обеспечения энергобезопасности Европы и для диверсификации поставок газа в Болгарию-посол
Азербайджан в мае довел добычу нефти до 801 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго
РФ в первую неделю июня увеличила добычу нефти до 11,1 млн б/с, превзойдя обязательства ОПЕК+ на 143 тыс. б/с - источник
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Единственным решением ближневосточного конфликта является сосуществование государств Израиль и Палестина - Могерини
Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером КНДР
Возгорание на заводе по производству автомобилей произошло на юге Германии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Международная Ассоциация Исламского Бизнеса заинтересована в тесном сотрудничестве с бизнесменами из Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»