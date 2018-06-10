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Это интересно 10.06.2018 14:55

Жители грузинского Марнеули столкнулись с нашествием цыплят, вылупившихся из брошенных на свалке тысяч яиц

Необычный случай произошел в грузинском Марнеули, где из оставленных на мусорной свалке яиц одновременно вылупились тысячи цыплят, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

По информации СМИ, яйца на мусорную свалку были привезены с марнеульской птицефабрики, где посчитали, что товар является испорченным.

Как отмечают СМИ, в итоге из яиц вылупились тысячи цыплят.

Видео с бегающими цыплятами было распространено в воскресенье очевидцами в социальных сетях.

Необычный факт прокомментировал журналистам мэр Марнеули Темур Абазов, по словам которого, многие местные жители забрали цыплят себе.

"Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Эти яйца оказались в таких условиях, как если бы их высиживала курица и соответственно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой", - рассказал мэр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЦЫПЛЯТА, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]