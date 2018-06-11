Белорусско-азербайджанские связи вышли на уровень устойчивого стратегического партнерства – Лукашенко

Баку и Минск построили прочный экономический фундамент сотрудничества, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.
А.Лукашенко поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщает официальный сайт президента Беларуси.
"Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности", - говорится в тексте поздравления А.Лукашенко.
Он констатировал, что белорусско-азербайджанские связи за прошедшие годы вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства.
А.Лукашенко убежден, что отношения между Беларусью и Азербайджаном, в основе которых лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо народов двух стран.
Ф.Исазаде
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