Азеригаз в январе-мае зарегистрировал более 37 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 июня 2018 года составляет 2 млн 132,821 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.

"В январе-мае 2018 года объединением зарегистрировано 37,513 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 22,838 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 14,675 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.

Н.Аббасова