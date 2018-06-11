Президент Алиев взял под личный контроль дело об отравлении 24 человек химикатами при работе на хлопковом поле

Следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по факту отравления 24 человек при работах на хлопковом поле в Саатлинском районе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ведомства.

«Уголовное дело возбуждено по статьям 249.2 (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 314.2 (Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам государства или общества, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана», - отметили в прокуратуре.

Генпрокуратура отмечает, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В качестве вещественного доказательства со склада и поля взяты образцы использованного химического вещества»,- отмечает ведомство.

Генпрокуратура подчеркивает, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева лечение отравившихся лиц взято под контроль, на место происшествия направлена комиссия из сотрудников Агентства по продовольственной безопасности, Минсельхоза и министерства экологии и природных ресурсов.

По данному факту ведется разбирательство.

Как сообщалось ранее, 24 человек отравились химикатами при работах на хлопковом поле в Саатлинском районе, используемыми для борьбы с сорняками.

«Четверо человек доставлены в Бакинский токсикологический центр. Их состояние средней тяжести»,- сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, еще два человека выписаны из больницы, остальные 18 остаются под наблюдением врачей.

Ф.Исазаде