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Дальнее зарубежье 11.06.2018 18:32

Испания согласилась принять более 600 нелегалов, которых не пустили к себе Италия и Мальта

Власти Испании дали согласие пропустить на свою территорию судно "Авариус" с 629 нелегальными иммигрантами на борту, которых ранее не пропустили к себе Италия и Мальта, говорится в заявлении премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"Это наша обязанность - помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить безопасный порт этим людям", - приводят западные СМИ выдержки из заявления.

Согласно заявлению, судно бросит якорь в порту Валенсии.

Ранее в ООН и ЕС выступали с призывом к Италии и Мальте принять к себе это судно с иммигрантами.

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Тэги: ИСПАНИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, СУДНО, СОГЛАСИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]