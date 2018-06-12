Музыкальный фестиваль в Баку - в топ-3 лучших опен-эйр лета в СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат включило музыкальный фестиваль "Жара" в Баку в тройку самых популярных у российских туристов опен-эйр фестивалей в странах СНГ на открытом воздухе летом 2018 года.

"Фестивали «Рок за Бобров» в Минске (Белоруссия, 4 августа), «Жара» в Баку (Азербайджан) и «FourЭ» в Алматинской области (Казахстан, 17-19 августа) входят в первую тройку музыкальных фестивалей СНГ под открытым небом, популярных у российских туристов", - отмечается в данных ТурСтат.

3-й музыкальный фестиваль «Жара» пройдет с 26 по 29 июля на территории курорта Sea Breeze в Баку на побережье Каспийского моря. В программе «Жара 2018» - EMIN, Григорий Лепс, LOBODA, Лениград, А-Студио, Artik & Asti, Alekseev, Burito, Валерий Меладзе, Егор Крид и другие.

Входной билет на «Жару 2018» в фанзону стоит около 30 долларов, сидячий билет стоит от 50 до 300 долларов.

В 2017 году фестиваль «Жара» посетили более 10 тысяч человек

Организатором фестиваля "Жара" является бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов.

А.Азизов