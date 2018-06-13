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Дальнее зарубежье 13.06.2018 15:15

Еврокомиссия предложила предусмотреть в новом долгосрочном бюджете ЕС 13 млрд евро на безопасность и оборону

Европейская комиссия предложила в рамках долгосрочного бюджета ЕС на период 2021-2027 годов усилить "стратегическую самостоятельность" Евросоюза и укрепить его оборонные возможности.

"Усилия нашей работы по безопасности и обороне должны перейти на более высокий эшелон. Это будет задача следующей (Евро)комиссии и будущего высокого представителя (ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны - ИФ). И для этого, конечно, надо будет выделить фонды на уровне поставленных целей. Мы представляем сегодня пакет мер, направленных на реформирование наших имеющихся инструментов и на создание новых", - сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в среду на пресс-конференции в Страсбурге, представляя вместе с группой профильных еврокомиссаров очередную инициативу Еврокомиссии.

"Я хотела бы сказать, что впервые комиссия предлагает долгосрочный финансовый план с рубрикой "Безопасность и оборона", включающей европейский фонд обороны с весомым бюджетом в 13 млрд евро и финансирование военной мобильности", - добавила высокий представитель ЕС.

Как объяснили члены Еврокомиссии, европейский фонд обороны в 13 млрд евро будет направлен на поддержку трансграничных инвестиций в передовые технологии и оборудование, функционирующие во взаимодействии в таких областях, как зашифрованное программное обеспечение и технология дронов.

Кроме того, Ф.Могерини при поддержке Еврокомиссии предложила в среду новый механизм финансирования в 10,5 млрд евро вне долгосрочного бюджета ЕС для обеспечения европейских усилий по поддержанию мира, который "стимулирует возможности Европейского союза по предупреждению конфликтов, построению мира и обеспечению гарантий международной безопасности".

В материалах Еврокомиссии поясняется, что новый европейский фонд обороны с бюджетом в 13 млрд евро предусматривает 4,1 млрд евро прямого финансирования конкурентоспособных совместных исследовательских проектов, в частности, путем субсидий. Помимо раздела исследований, 8,9 млрд евро планируется направить на пополнение инвестиций государств-членов в развитие прототипов, а также на расходы, связанные с сертификацией и испытаниями.

В Брюсселе уточняют, что фондом будут финансироваться только совместные проекты, объединяющие не менее 3 участников из 3 государств-членов. ЕС не будет участвовать в финансировании создания совместных прототипов, если государства-члены не обязуются покупать финальную продукцию.

Кроме того, в предлагаемых планах поощряется предложением усиленного финансирования трансграничное сотрудничество малых и средних предприятий.

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Тэги: ЕС, БЮДЖЕТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБОРОНА


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