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Дальнее зарубежье 14.06.2018 17:04

Безработица в странах ОЭСР в апреле снизилась до 5,3%

Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле опустилась до 5,3% после того, как в январе-марте она оставалась на уровне 5,4%.

Всего в странах-членах организации в позапрошлом месяце было 33,9 млн безработных, тогда как в докризисном апреле 2008 года их было на 1,2 млн меньше. Тем не менее, показатель сейчас на 15,2 млн ниже пикового значения, зафиксированного в январе 2013 года, отмечается в пресс-релизе ОЭСР.

В еврозоне безработица в апреле опустилась до минимальной отметки с декабря 2008 года - 8,5% по сравнению с 8,6% в предшествующий месяц. При этом в Латвии она снизилась на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 7,4%, в Испании - на 0,2 п.п., до 15,9%.

Снижение показателя было отмечено в Южной Корее (до 3,8% с 4%), в США (до 3,9% с 4,1%). Безработица не изменилась в Канаде (5,8%) и Японии (2,5%).

При этом повышение было зафиксировано в Дании (до 5,2% с 4,9%), Израиле (до 3,9% с 3,6%), а также в Мексике (до 3,4% с 3,2%).

В странах G7 безработица снизилась до 4,6%. До этого она оставалась стабильной на отметке 4,7% с декабря 2017 года.

Безработица среди молодежи (люди в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в странах ОЭСР в апреле уменьшилась на 0,1 п.п. - до 10,9%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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Тэги: МИР, ОЭСР, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]