"Вторичные" санкции США против Тегерана не направлены на то, чтобы навредить европейскому рынку, заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря США по делам Ирана и Ирака Эндрю Пик.
"Эти санкции (США в отношении компаний, ведущих дела с Ираном - ИФ) направлены не на Европу, они имеют глобальный характер", - сказал он в ходе телефонного брифинга в четверг.
"Мы ни в коей мере не пытаемся ударить по нашим ближайшим союзникам", - добавил Э.Пик.
"Иранцы хотят, чтобы Европа была вовлечена в их экономику... поэтому Европа играет важную роль в этом деле", - сказал он, объясняя, почему Вашингтон считает эффективными санкции, затрагивающие европейский бизнес.
Ранее в июне Франция, Британия и ФРГ потребовали, чтобы американская администрация исключила европейские компании из-под действия вторичных санкций против Ирана. Европейские министры направили письмо на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майкла Помпео, в котором указали, что санкции США могут отразиться на безопасности европейских государств.
США предоставил европейским компаниям срок до 6 августа, чтобы прекратить долларовые транзакции с иранскими компаниями и прекратить инвестиции в иранскую автомобильную промышленность, энергетические компании получили срок до 4 ноября. Некоторые компании, например, Total и Peugeot, уже заявили о своих планах приостановить деятельность в Иране.
8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.
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