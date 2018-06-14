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Дальнее зарубежье 14.06.2018 20:01

Вашингтон не стремится навредить европейскому бизнесу через "вторичные" санкции против Ирана, заявляют в госдепартаменте США

"Вторичные" санкции США против Тегерана не направлены на то, чтобы навредить европейскому рынку, заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря США по делам Ирана и Ирака Эндрю Пик.

"Эти санкции (США в отношении компаний, ведущих дела с Ираном - ИФ) направлены не на Европу, они имеют глобальный характер", - сказал он в ходе телефонного брифинга в четверг.

"Мы ни в коей мере не пытаемся ударить по нашим ближайшим союзникам", - добавил Э.Пик.

"Иранцы хотят, чтобы Европа была вовлечена в их экономику... поэтому Европа играет важную роль в этом деле", - сказал он, объясняя, почему Вашингтон считает эффективными санкции, затрагивающие европейский бизнес.

Ранее в июне Франция, Британия и ФРГ потребовали, чтобы американская администрация исключила европейские компании из-под действия вторичных санкций против Ирана. Европейские министры направили письмо на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майкла Помпео, в котором указали, что санкции США могут отразиться на безопасности европейских государств.

США предоставил европейским компаниям срок до 6 августа, чтобы прекратить долларовые транзакции с иранскими компаниями и прекратить инвестиции в иранскую автомобильную промышленность, энергетические компании получили срок до 4 ноября. Некоторые компании, например, Total и Peugeot, уже заявили о своих планах приостановить деятельность в Иране.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

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Тэги: США, ГОСДЕПАРТАМЕНТ, ЕВРОПА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]