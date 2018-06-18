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Туризм 18.06.2018 18:32

Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив об ограблении

Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив, что его ограбили на пляже курорта Солнечный берег, сообщает газета Burgas News.

"Турист из Великобритании прибыл на отдых в Болгарию и спустя несколько дней подал заявление в полицию о краже на курорте Солнечный берег сумки с водоустойчивым фотоаппаратом и денежной сумы в размере 670 левов (около $400). Сообщение об ограблении оказалось ложью", - пишет издание.

По данным газеты, туриста разоблачили пограничники аэропорта Бургаса, которые проверили багаж туриста при выезде из страны и обнаружили якобы украденные вещи. По факту инцидента ведется расследование.

Подобный случай произошел еще с одним британским туристом в Таиланде. Как сообщает газета Sun, он обратился в полицию на острове Ко Самуй с заявлением, что на него напали трое местных жителей с ножом и отобрали MacBook. Однако полицейское расследование показало, что на британца никто не нападал, и он хотел получить выплату по туристической страховке за ноутбук, утерянный в Англии.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ТУРИСТ, ПОЛИЦИЯ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]