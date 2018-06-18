Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив об ограблении

Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив, что его ограбили на пляже курорта Солнечный берег, сообщает газета Burgas News.

"Турист из Великобритании прибыл на отдых в Болгарию и спустя несколько дней подал заявление в полицию о краже на курорте Солнечный берег сумки с водоустойчивым фотоаппаратом и денежной сумы в размере 670 левов (около $400). Сообщение об ограблении оказалось ложью", - пишет издание.

По данным газеты, туриста разоблачили пограничники аэропорта Бургаса, которые проверили багаж туриста при выезде из страны и обнаружили якобы украденные вещи. По факту инцидента ведется расследование.

Подобный случай произошел еще с одним британским туристом в Таиланде. Как сообщает газета Sun, он обратился в полицию на острове Ко Самуй с заявлением, что на него напали трое местных жителей с ножом и отобрали MacBook. Однако полицейское расследование показало, что на британца никто не нападал, и он хотел получить выплату по туристической страховке за ноутбук, утерянный в Англии.