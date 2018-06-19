"Пейзаж" Казимира Малевича, цена которого может достигать 10 млн фунтов, выставят на вечерние торги Christies в Лондоне 20 июня.
"После того, как в рамках нью-йоркской недели искусства ХХ века "Супрематическая композиция" Казимира Малевича была продана за рекордную для произведений художника сумму в $85,8 млн, 20 июня Christies предлагает на торги датируемый 1911 годом "Пейзаж" Малевича, оцененный экспертами в 7-10 млн фунтов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома во вторник.
Там отметили, что монументальная работа относится к "красной серии", группе работ художника, "отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами, отсылающими зрителя к наследию фовизма и кубизма, одновременно с этим предвосхищая становление супрематизма".
В Christies напомнили, что именно благодаря "Пейзажу" и другим своим неопримитивистским произведениям К.Малевич впервые привлек к себе серьезное внимание российских критиков.
Как отмечают эксперты, в "Пейзаже" отчетливо прослеживается влияние Поля Сезанна, но при этом техника исполнения работы К.Малевича носит "более спонтанный и экспрессивный характер".
"Пейзаж" впервые был показан на "Московском салоне" в феврале-марте 1911 года, а в следующем году он экспонировался в рамках выставки петербургского "Союза молодежи", где К.Малевич представлял радикальное художественное объединение "Ослиный хвост".
"Пейзаж" также экспонировался в 1927 году в Берлине на выставке лучших работ художника, там же работа и осталась после возвращения К.Малевича в Россию.
"Работа была обнаружена после войны и приобретена Базельским художественным музеем, в собрании которого и находилась более 50 лет, прежде чем была возвращена наследникам художника. На предстоящие торги картина выставляется из частной коллекции", - отметили в Christies.
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