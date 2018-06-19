Около 80 человек отравились в ходе работ на хлопковом поле в Азербайджане - СМИ

Массовое отравление зафиксировано в Имишлинском районе Азербайджана (центральная часть страны), сообщают местные СМИ.

«На хлопковом поле в Имишлинском районе страны в ходе выращивания хлопчатника произошло массовое отравление около 80 работников. Пострадавшие размещены в районной больнице», - сообщают издания.

По данным Минздрава Азербайджана, отравившиеся обратились в районную больницу с жалобами на тошноту и легкую головную боль. Анализы, взятые у данных лиц, направлены в Баку, в Центр клинической лаборатории Referans. В ведомстве сообщают, что по результатам анализов будет установлено, имело ли место отравление или нет. При этом ведомство не сообщает точное число пострадавших.

По факту случившегося сотрудники министерства сельского хозяйства откомандированы на место происшествия для проведения расследования.

Н.Аббасова