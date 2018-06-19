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Происшествия 19.06.2018 15:20

Около 80 человек отравились в ходе работ на хлопковом поле в Азербайджане - СМИ

Массовое отравление зафиксировано в Имишлинском районе Азербайджана (центральная часть страны), сообщают местные СМИ.

«На хлопковом поле в Имишлинском районе страны в ходе выращивания хлопчатника произошло массовое отравление около 80 работников. Пострадавшие размещены в районной больнице», - сообщают издания.

По данным Минздрава Азербайджана, отравившиеся обратились в районную больницу с жалобами на тошноту и легкую головную боль. Анализы, взятые у данных лиц, направлены в Баку, в Центр клинической лаборатории Referans. В ведомстве сообщают, что по результатам анализов будет установлено, имело ли место отравление или нет. При этом ведомство не сообщает точное число пострадавших.

По факту случившегося сотрудники министерства сельского хозяйства откомандированы на место происшествия для проведения расследования.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХЛОПОК, РАБОТНИКИ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]