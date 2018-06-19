В Туркменистане запретили многоженство

С 1 сентября 2018 года в Туркменистане вступит в силу законодательная норма, запрещающая многоженство.
Соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ опубликован во вторник в газете "Нейтральный Туркменистан".
Принятый закон дополняет статью 7-ю Семейного кодекса положением о том, что "в Туркменистане не допускается многоженство".
Как уточняется в поправке, "под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.
Отмечается, что настоящий закон вводится в действие с 1 сентября 2018 года.
В Туркменистане большинство населения исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен. В то же время Уголовным кодексом страны до сих пор предусмотрено уголовное наказание за многоженство. В частности, УК предусматривает наказание для многоженца в виде исправительных работ до двух лет или крупного денежного штрафа.
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