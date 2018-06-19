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Это интересно 19.06.2018 17:47

В Туркменистане запретили многоженство

С 1 сентября 2018 года в Туркменистане вступит в силу законодательная норма, запрещающая многоженство.

Соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ опубликован во вторник в газете "Нейтральный Туркменистан".

Принятый закон дополняет статью 7-ю Семейного кодекса положением о том, что "в Туркменистане не допускается многоженство".

Как уточняется в поправке, "под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.

Отмечается, что настоящий закон вводится в действие с 1 сентября 2018 года.

В Туркменистане большинство населения исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен. В то же время Уголовным кодексом страны до сих пор предусмотрено уголовное наказание за многоженство. В частности, УК предусматривает наказание для многоженца в виде исправительных работ до двух лет или крупного денежного штрафа.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, МНОГОЖЕНСТВО, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]