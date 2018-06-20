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20.06.2018 12:01

«AzerTelecom» расширяет свою инфраструктуру в Баку и регионах

ООО «AzerTelecom» являющийся магистральным интернет-провайдером, соединяющим Азербайджан с международной сетью Интернета, расширяет свою инфраструктуру в Баку и регионах.

Компания проводит соответствующую работу по модернизации сети в этом направлении и дальнейшему развитию устойчивости инфраструктуры.

Целью принятых мер является повышение устойчивости и пропускной способности сети на основе современной технологии DWDM, дальнейшее развитие качества различных телекоммуникационных услуг, предлагаемых интернет сервис провайдерам и корпоративным клиентам, а также применение новых подходов в области мировых информационно-коммуникационных технологий в нашей стране. С этой целью «AzerTelecom» осуществляет технические проекты в разных регионах страны, в результате реализации этих проектов инфраструктура компании еще более укрепляется и уровень обслуживания растет.

Следует отметить, что принятые компанией меры создают условия для надежного предоставления корпоративным клиентам современных телекоммуникационных услуг. Волоконно-оптическая кабельная сеть ООО «AzerTelecom» охватывает все основные регионы и города Азербайджана, включая Нахчиванскую Автономную Республику. Международная сеть компании связана со всеми основными международными телекоммуникационными узлами по всему миру в сотрудничестве с надежными и влиятельными международными партнерами.

О компании AzerTelecom:

ООО “AzerTelecom” является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана - компания “Bakcell”.

«AzerTelecom» представляет такие телекоммуникационные услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги Дата Центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, Корпоративная сеть, Выделенная линия через GSM, Услуги backbone, локальный VoIP, защита от DDOS атак и т.д.

Более подробную информацию можно получить на сайте azertelecom.az, а также на страницах компании в социальных сетях Facebook (facebook.com/azertelecom.az) и LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/azertelecom).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]