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Спорт 20.06.2018 16:19

Роналду возглавил список бомбардиров на ЧМ-2018, свой четвертый мяч он забил сборной Марокко

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в лидеры в споре бомбардиров чемпионата мира по футболу 2018 года.

К.Роналду отличился на четвёртой минуте матча группового этапа Португалия - Марокко. Теперь в его активе четыре мяча в двух играх на турнире.

На втором месте россиянин Денис Черышев, в активе которого три мяча.

Матч проходит в среду на стадионе "Лужники".

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Тэги: РОССИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, МАРОККО, ИГРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]