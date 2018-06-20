Роналду возглавил список бомбардиров на ЧМ-2018, свой четвертый мяч он забил сборной Марокко

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в лидеры в споре бомбардиров чемпионата мира по футболу 2018 года.

К.Роналду отличился на четвёртой минуте матча группового этапа Португалия - Марокко. Теперь в его активе четыре мяча в двух играх на турнире.

На втором месте россиянин Денис Черышев, в активе которого три мяча.

Матч проходит в среду на стадионе "Лужники".