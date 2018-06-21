ГКИВ выявил более 500 водоемов используемых для разведения рыбы, около 150 водоемов ликвидированы

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) провел мониторинг искусственных озер на предмет нарушения требований земельного законодательства, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ГКИВ.

В ходе проведенных мероприятий ГКИВ выявил на территории страны 529 водоемов, предназначенных для разведения рыбы, и создал соответствующий банк данных. «По итогам мониторинга 147 искусственных озер в связи с нарушением земельного законодательства были ликвидированы. В результате этого более 100 га земли были приведены в надлежащее состояние»,- сказали в ГКИВ.

В Госкомитете отметили, что в настоящее время в Азербайджане функционируют 382 озера. Из них 33 естественные, 349 - искусственные, созданные для разведения рыбы. Большинство водоемов созданы на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности.

«В ходе мониторинга по 188 случаям составлены административные протоколы и выписаны штрафы на сумму 85 тыс. манатов. Также выявлено, что 25 искусственных озер созданы на самовольно захваченных землях. В настоящее время ведется проверка еще 45 искусственных водоемов», - подчеркнули в ГКИВ.

Б.Рустамбеков