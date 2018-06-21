Политолог рассказал, как Трамп бросал конфеты в сторону Меркель на саммите G7

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде бросил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель конфеты Starburst, рассказал в разговоре с телеканалом Си-би-эс политолог и глава консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер.
По его информации, эта ситуация произошла в тот момент, когда лидеры стран G7 собрались для подписания совместного документа по итогам саммита.
По словам И.Бреммера, А.Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо хотели надавить на Д.Трампа, чтобы он подписал совместное коммюнике. Сам Д.Трамп, как рассказал И.Бреммер, очевидно, испытывал неудовольствие из-за того, что он чувствовал, как лидеры G7 объединяются против него.
В конце концов, президент согласился подписать коммюнике, отметил политолог.
"Он (Д.Трамп - ИФ) встал, положил руку в карман, и он вынул две конфеты Starbursts, бросил их на стол и сказал Меркель: "Вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю", - рассказал И.Бреммер.
Саммит G7 прошел в Канаде 8-9 июня 2018 года. Д.Трамп после саммита отозвал одобрение текста итогового коммюнике, объяснив это недовольством заявлениями премьера Канады Дж.Трюдо.
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