Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9658 RUR   0.0267 GBR   2.2363 TRY   0.3578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.22 Brent   74.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 21° 33° 24 Июн 23° 34° 25 Июн 22° 33°

Дальнее зарубежье 21.06.2018 19:46

Президент Южной Кореи заявил, что сотрудничество с РФ является "краеугольным камнем" на пути к достижению мира на Корейском полуострове

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что взаимодействие с Россией является "краеугольным камнем" для достижения мира на Корейском полуострове.

"Сотрудничество с Россией является "краеугольным камнем" на пути к достижению мира на Корейском полуострове и процветанию северо-восточной Азии, и мои усилия направлены на это", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая в Госдуме в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Президент Южной Кореи заявил, что разделяет с Путиным взгляды на мир в Евразии Президент Южной Кореи посетит Россию 21-23 июня - СМИ Президент Южной Кореи 21 июня обратится к депутатам Госдумы с речью Внешние игроки не должны вмешиваться в начавшиеся прямые переговоры КНДР и Южной Кореи, чтобы не навредить - Косачев Представитель МИД Южной Кореи посетит Московскую конференцию по нераспространению Президент Южной Кореи подарил Путину белого тигра и черного медведя - символы Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]