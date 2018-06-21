Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что взаимодействие с Россией является "краеугольным камнем" для достижения мира на Корейском полуострове.
"Сотрудничество с Россией является "краеугольным камнем" на пути к достижению мира на Корейском полуострове и процветанию северо-восточной Азии, и мои усилия направлены на это", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая в Госдуме в четверг.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 90 раз - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе республики
Еврокомиссия ожидает единой позиции от лидеров стран ЕС по решению проблем миграции и предоставления убежища
Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить нефтедобычу на 1 млн б/с за счет всех стран, но реальные поставки будут меньше
Нефть дорожает на ожиданиях решения ОПЕК, Brent торгуется у $73,88 за баррель
Министры ОПЕК в пятницу попытаются найти консенсус в том, стоит ли увеличивать добычу на 1 млн б/с и как это сделать
ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за недостойное поведение фанатов на ЧМ-2018
Марадона приедет в Нижний Новгород на матч Аргентина-Хорватия
Экспорт часов из Швейцарии в мае вырос по итогам 13-го месяца подряд
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
Орхан Мамедов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку состоялась презентация книги Михаила Мухина «Топливо Победы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений