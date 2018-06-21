Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что взаимодействие с Россией является "краеугольным камнем" для достижения мира на Корейском полуострове.

"Сотрудничество с Россией является "краеугольным камнем" на пути к достижению мира на Корейском полуострове и процветанию северо-восточной Азии, и мои усилия направлены на это", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая в Госдуме в четверг.