Большинство американцев одобряют дипломатию Трампа в отношении КНДР - опрос

Большинство граждан США одобряет то, как президент США Дональд Трамп выстраивает отношения с Северной Кореей, свидетельствуют результаты опроса агентства "Ассошиэйтед пресс".
Согласно опубликованным в четверг данным опроса, 55% американцев одобряют подход американского лидера в отношении КНДР. Отмечается, что этот показатель вырос на 13 процентных пунктов с марта этого года.
В то же время, результаты опроса показывают, что чуть больше половины американцев (52%) "не верят" или "почти не верят" в то, что переговоры Д.Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном смогут привести к тому, что КНДР полностью откажется от ядерного оружия.
Кроме того, респондентов спросили об их отношении к недавнему заявлению Д.Трампа о намерениях прекратить военные учения с Южной Кореей на время переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации. Мнения американцев разделились: 30% опрошенных заявили, что выступают за прекращение учений, еще 30% не поддерживали эту инициативу. Остальные затруднились ответить.
Данные опроса также свидетельствуют, что около 40% американцев хотели бы снятия экономических санкций с КНДР. Еще 69% респондентов заявили, что выступают за подписание соглашения, которое официально бы положило конец Корейской войне.
Опрос проводился с 13 по 18 июня. В нем приняли участие более 1,1 тыс. человек.
Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 90 раз - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе республики
Еврокомиссия ожидает единой позиции от лидеров стран ЕС по решению проблем миграции и предоставления убежища
Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить нефтедобычу на 1 млн б/с за счет всех стран, но реальные поставки будут меньше
Нефть дорожает на ожиданиях решения ОПЕК, Brent торгуется у $73,88 за баррель
Министры ОПЕК в пятницу попытаются найти консенсус в том, стоит ли увеличивать добычу на 1 млн б/с и как это сделать
ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за недостойное поведение фанатов на ЧМ-2018
Марадона приедет в Нижний Новгород на матч Аргентина-Хорватия
Экспорт часов из Швейцарии в мае вырос по итогам 13-го месяца подряд
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
Орхан Мамедов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку состоялась презентация книги Михаила Мухина «Топливо Победы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений