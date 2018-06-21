Еврокомиссия ожидает единой позиции от лидеров стран ЕС по решению проблем миграции и предоставления убежища

Целью неформального рабочего совещания, организуемого председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером 24 июня в Брюсселе, является поиск ввиду предстоящего саммита ЕС общего европейского решения по вопросам миграции и убежища, заявил в четверг член ЕК Димитрис Аврамопулос.

"Когда главы государств и правительств соберутся на следующей неделе (28-29 июня - ИФ), они должны будут подтвердить единство по тем вопросам, где возможен прогресс", - сказал еврокомиссар по миграции и внутренним делам на пресс-конференции в Брюсселе, представляя предложение ЕК к назначенной на ближайшее воскресенье консультационной встрече.

"Во-первых, лидеры должны договориться о достижении согласия до конца года по всем компонентам усиленной совместной европейской системы предоставления убежища. Я убежден, что это возможно", - отметил Д.Аврамопулос, сославшись на "огромную работу, проделанную за последние два года".

"Мы знаем, что нынешняя система не функционирует. Если бы система убежища была корректно выстроена на основе общих норм, не было бы больше стимулов ко вторичной миграции", - добавил член ЕК.

"Во-вторых, мы должны улучшить положение с возвратом (не имеющих права на убежище в ЕС - ИФ) и сделать так, чтобы решения по возвратам выполнялись также с помощью Европейского агентства пограничной и береговой охраны", - продолжил Д.Аврамопулос.

При этом он отметил, что ЕС активно работал над достижением новых договоренностей по возврату мигрантов с различными странами, и выразил недоумение, что, тем не менее, количество выполненных возвратов за последний год снизилось на 10%. По его мнению, государства-члены ЕС должны активнее использовать эти договоренности.

"В-третьих, мы должны также больше делать для того, чтобы решать коренные причины миграции. Мы должны больше работать с некоторыми странами Северной Африки. Мы должны помогать им искоренять нелегальную миграцию у ее истоков. А это означает, что надо использовать целевой фонд для Африки. Бюджет Европейского союза внес в этот фонд около 2,98 млрд евро. Но по-прежнему не хватает 1,2 млрд евро", - указал член ЕК, напомнив, что страны ЕС должны как можно скорее заполнить пробел в финансировании фонда, добавив не менее 500 млн евро.

В-четвертых, подчеркнул Д.Аврамопулос, ЕС должен продолжать выполнять положения совместного заявления ЕС-Турция по сотрудничеству в противодействии миграционному кризису. Оно помогло снизить потоки мигрантов в Евросоюз, но для поддержания этого результата обе стороны должны соблюдать свои обязательства. Для ЕС это означает быстрее оформить второй взнос в размере 3 млрд евро для нужд сирийских беженцев в Турции.

"Наконец, нам нужно сделать больше для защиты наших границ. Комиссия признает это, и именно поэтому мы вскоре предложим новое законодательство для превращения европейской пограничной и береговой охраны в настоящую пограничную полицию ЕС с более сильным мандатом по набору и развертыванию своих собственных пограничников. Она будет включать в себя 10 тыс. стражей, как мы уже объявляли", - сообщил член Еврокомиссии.