Турпоток в Азербайджан в январе-мае увеличился на 10%, из Азербайджана - на 3%

Азербайджан в январе-мае 2018 года посетили 1 млн 55,6 тыс. иностранных граждан из 184 стран, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 10,1%. Удельный вес туристов из РФ составил 29,3%, Грузии – 22%, Ирана – 12,1%, Турции – 11,3%, ОАЭ – 4%", - отметили в ведомстве.

При этом 67,8% туристов составили мужчины, 32,2% - женщины.

"Наибольший рост турпотока пришелся на страны Персидского залива. Так, число граждан Кувейта, посетивших Азербайджан, увеличилось в 6 раз, Бахрейна - в 2,4 раза, Катара - в 1,9 раза, Саудовской Аравии - в 1,9 раза, Омана – на 32,4%, Ирака - в 1,5 раза, ОАЭ – на 6,8%", - отметили в Госкомстате.

В тоже время, число граждан Ирана, посетивших Азербайджан в январе-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 11,3%.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-мае 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7,4% - до 367,4 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 42,6 тыс. человек (рост на 12,6%).

За отчетный период 59,9% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 39,2% - воздушным транспортом, 0,9% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 3,3% - до 1 млн 645,6 тыс. человек. При этом 30,7% выезжали в Грузию, 28,5% - Иран, 21,7% - Россию, 12,3% - Турцию, 1,7% - Украину, 1,3% - ОАЭ.

"80,3% граждан Азербайджана в январе-мае 2018 году выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 18,8% - воздушным транспортом, 0,9% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

Н.Аббасова