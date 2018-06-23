Несколько сотен нелегалов перехвачены у побережья Испании

Не менее 418 мигрантов спасены в субботу у испанских берегов в рамках трех операций, проведенных в субботу сотрудниками морской спасательной службы Испании, сообщает испанская общественная организация "Спасение на море".
По ее данным, всего перехвачены 15 лодок: 262 человека спасены в Гибралтарском проливе, они отправлены в порты Тарифа и Барбате в Андалусии, 27 человек спасены в Средиземном море между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко, еще 129 человек были обнаружены на лодке в Атлантическом океане у острова Гран-Канария.
В Баку для участия в торжествах по случаю 100-летия ВС Азербайджана прибыли турецкие самолеты F-16
Президент Алиев отмечает важность расширения торгово-экономических отношений Азербайджана с Алжиром
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 90 раз - Минобороны Азербайджана
ОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеля
Доля РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+ в 1 млн б/с составит 200 тыс. б/с - Новак
Запасы нефти в Саудовской Аравии оцениваются в 270 млрд баррелей - министр нефти
В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ
Президент Алиев утвердил Ализаде главой НАНА
Пожарные МЧС Азербайджана спасли 7 человек из жилого дома в Баку, где в субботу возник пожар
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений