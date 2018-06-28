Валюты развитых стран стабильны, на emerging markets продолжается снижение

Доллар США, евро и иена и другие валюты развитых стран в четверг стабильны в большинстве пар, заметным исключением является фунт стерлингов, который дешевеет на 0,2-0,3%.

Рынок ждет обсуждения вопросов выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) и бюджета ЕС на саммите глав государств и правительств блока 28-29 июня в Брюсселе.

Валюты развивающихся стран Азии продолжают дешеветь, индекс MSCI Emerging Markets Currency падает четвертую сессию подряд, причем текущий квартал может стать для него худшим с июля-сентября 2015 года, сообщает агентство Bloomberg.

Евро к 10:10 28 июня стоил $1,1557 по сравнению с $1,1554 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке. Накануне евро потерял в этой паре 0,8%.

Курс американской нацвалюты к японской составил 110,25 иены против 110,26 иены в среду, евро в паре с японской валютой стоил 127,42 иены по сравнению со 127,40 по итогам прошлой сессии.

Долларовый индекс ICE повысился на 0,1%.

Юань падает самыми быстрыми темпами с 2015 года, когда Пекин проводил девальвацию. С апреля китайская валюта потеряла более 5%. При этом аналитики SEB ожидают дальнейшего снижения в третьем квартале, полагая, что юань ослабеет до 6,8 юаня/$1 с текущих 6,61 юаня/$1.

Новозеландский доллар упал до минимума за два года после того, как центральный банк Новой Зеландии объявил о готовности снизить процентную ставку с рекордного минимума на фоне ослабления экономического роста. В мае глава ЦБ Эдриан Орр предполагал, что ставка не будет меняться в течение довольно длительного времени.

Индийская рупия в ходе торгов опустилась на 0,7%, до рекордного минимума - 69,0925 рупии/$1. Одной из наиболее существенных причин является резкий рост цен на нефть, который может отрицательно сказаться на экономики Индии - третьего в мире потребителя нефти после Китая и США.

Индонезийская рупия подешевела на 0,8%, до минимума с октября 2015 года, в ожидании решений центробанка страны. По оценкам экономистов, ЦБ Индонезии повысит ставки в третий раз за шесть недель, чтобы справиться с оттоком капитала из развивающихся стран и усилением инфляции.