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Дальнее зарубежье 28.06.2018 18:32

Лидеры стран НАТО на саммите в июле выразят поддержку Грузии и пригласят Македонию на переговоры о вступлении в альянс - Столтенберг

Лидеры стран-участниц НАТО на июльском саммите, как ожидается, выразят политическую поддержку Грузии, а также пригласят Македонию начать переговоры о вступлении в альянс, заявил он в четверг генсек организации Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что лидеры стран-участниц НАТО, когда они встретятся на саммите в июле, признают проделываемый Грузией прогресс и выразят решительную приверженность продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о его ожиданиях относительно июльского саммита.

"Я уверен, что когда лидеры стран НАТО встретятся на саммите альянса в следующем месяце в Брюсселе, они откроют переговоры о вступлении Бывшей югославской Республики Македонии (в альянс - ИФ)", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Он отметил, что также на саммите будут обсуждаться вопросы трансатлантического сотрудничества. По словам генсека НАТО, "Европа и Северная Америка нужны друг другу, здесь не должно быть иллюзий, особенно в нынешнее время, когда мы сталкиваемся с такими угрозами безопасности и вызовами, которых не встречали несколько десятилетий".

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Тэги: НАТО, САММИТ, ГЕНСЕК, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]