Лидеры стран НАТО на саммите в июле выразят поддержку Грузии и пригласят Македонию на переговоры о вступлении в альянс - Столтенберг

Лидеры стран-участниц НАТО на июльском саммите, как ожидается, выразят политическую поддержку Грузии, а также пригласят Македонию начать переговоры о вступлении в альянс, заявил он в четверг генсек организации Йенс Столтенберг.
"Я ожидаю, что лидеры стран-участниц НАТО, когда они встретятся на саммите в июле, признают проделываемый Грузией прогресс и выразят решительную приверженность продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о его ожиданиях относительно июльского саммита.
"Я уверен, что когда лидеры стран НАТО встретятся на саммите альянса в следующем месяце в Брюсселе, они откроют переговоры о вступлении Бывшей югославской Республики Македонии (в альянс - ИФ)", - добавил генсек Североатлантического альянса.
Он отметил, что также на саммите будут обсуждаться вопросы трансатлантического сотрудничества. По словам генсека НАТО, "Европа и Северная Америка нужны друг другу, здесь не должно быть иллюзий, особенно в нынешнее время, когда мы сталкиваемся с такими угрозами безопасности и вызовами, которых не встречали несколько десятилетий".
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