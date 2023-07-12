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Дальнее зарубежье 12.07.2023 23:32

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе будут внимательно проанализированы - МИД РФ

Россия проанализирует результаты прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, и с учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности интересам Москвы будет соответствующе реагировать с задействованием всех имеющихся средств и методов, заявили в МИД РФ.

"Результаты Вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте МИД РФ.

"Будем продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны", - подчеркнули на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, САММИТ, МИД


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