Результаты саммита НАТО в Вильнюсе будут внимательно проанализированы - МИД РФ

Россия проанализирует результаты прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, и с учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности интересам Москвы будет соответствующе реагировать с задействованием всех имеющихся средств и методов, заявили в МИД РФ.

"Результаты Вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте МИД РФ.

"Будем продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны", - подчеркнули на Смоленской площади.