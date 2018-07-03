Президент Азербайджана взял под личный контроль работы по восстановлению на Мингечевирской ГЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль работы по восстановлению на Мингечевирской ГЭС, сообщили в пресс-службе президента.
"Главе государства доложена оперативная ситуация, а также ход работ по восстановлению на Мингечевирской ГЭС. В настоящее время ситуация находится под контролем главы государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь со 2 на 3 июля в связи с повышением температуры и, как следствие, увеличением использования электроэнергии со стороны населения, вышел из строя один из трансформаторов на Мингечевирской ГЭС. Было нарушено энергоснабжение в некоторых регионах страны.
В настоящее время восстановлена подача электроэнергии в большинстве регионов страны, в том числе и в Баку. В штатном режиме работает Бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева.
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