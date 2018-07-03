Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9776 RUR   0.0268 GBR   2.2327 TRY   0.3679

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 24° 37° 5 Июл 24° 37° 6 Июл 22° 33°

Происшествия 03.07.2018 16:13

Паром со 140 пассажирами на борту пошел ко дну у берегов Индонезии, есть жертвы

Не менее 11 человек погибли в результате крушения парома, перевозившего около 140 пассажиров, близ индонезийского острова Сулавеси, сообщает во вторник "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на данные властей.

Среди погибших - один ребенок.

Ранее сообщалось о шести погибших. По полученным данным, спасти удалось более 30 человек. Восемь из них госпитализированы.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Отмечается, что паром затонул в 200 метрах от побережья, однако операция затруднена неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, известно, что на некоторых из пассажиров были надеты спасательные жилеты, но, согласно информации местных СМИ, их не хватило на всех.

"Мы продолжаем операцию с помощью сотрудников полиции, армии, поисковых и спасательных агентств, а также местных жителей", - заявил представитель местных властей.

Судно перевозило не только пассажиров, но и автомобили, в том числе грузовики. Оно должно было переправить людей с острова Сулавеси к острову Селаяр. Инцидент произошел, когда поднялись высокие волны и сильный ветер.

17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром. На борту находилось около 200 пассажиров, спасти удалось менее 20 человек. Об окончании поисковой операции власти Индонезии объявили ранее во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПАРОМ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Число пропавших без вести пассажиров индонезийского парома превысило 160 человек - власти В Индонезии затонул паром с 80 пассажирами

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]