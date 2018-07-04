В Азербайджане в 2019 году пройдет 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Азербайджан в 2019 году проведет 43-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и культуры страны.
«На 42-ой сессии Комитета, проходящей в Манаме (Бахрейн) министр культуры Азербайджана Абульфаз Гараев избран ее председателем. Таким образом, 43-я сессия пройдет в 2019 году в Азербайджане",- говорится в сообщении.
В информации отмечается, в мероприятии ожидается участие свыше 2 тыс. представителей из более 180 стран.
Ф.Исазаде
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