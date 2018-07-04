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Культура 04.07.2018 12:38

В Азербайджане в 2019 году пройдет 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Азербайджан в 2019 году проведет 43-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и культуры страны.

«На 42-ой сессии Комитета, проходящей в Манаме (Бахрейн) министр культуры Азербайджана Абульфаз Гараев избран ее председателем. Таким образом, 43-я сессия пройдет в 2019 году в Азербайджане",- говорится в сообщении.

В информации отмечается, в мероприятии ожидается участие свыше 2 тыс. представителей из более 180 стран.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЮНЕСКО, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]