В Азербайджане в 2019 году пройдет 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Азербайджан в 2019 году проведет 43-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и культуры страны.

«На 42-ой сессии Комитета, проходящей в Манаме (Бахрейн) министр культуры Азербайджана Абульфаз Гараев избран ее председателем. Таким образом, 43-я сессия пройдет в 2019 году в Азербайджане",- говорится в сообщении.

В информации отмечается, в мероприятии ожидается участие свыше 2 тыс. представителей из более 180 стран.

Ф.Исазаде