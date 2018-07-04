Около 20 человек обратились в службу «Скорой помощи» после обесточивания метрополитена в Баку во вторник

В связи с обесточиванием Бакинского метрополитена 3 июля и возникшими после этого проблемами в службу «Скорой помощи» обратились 19 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Минздрава.

«Из 19 обратившихся 6 человек были размещены в стационарных отделениях, их жизни ничто не угрожает. Специальные бригады «Скорой помощи» находятся перед многолюдными автобусными остановками»,- отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что Служба «Скорой помощи» в настоящее время работает в усиленном режиме.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В результате деятельность метро была остановлена, пассажиров пришлось эвакуировать через туннели. В среду Бакметрополитен не работает, все станции закрыты.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Б.Рустамбеков