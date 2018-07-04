Полтора десятка детей отравились в лагере под Петербургом

Из частного лагеря "Серебряный ручей" в поселке Заходское Выборгского района Ленинградской области госпитализированы 16 детей, сообщает пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

"Вечером во вторник несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. Было принято решение о срочной госпитализации 16 детей для недопущения распространения возможной инфекции и точного диагностирования в условиях стационара", - говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора Ленинградской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

В настоящее время пищеблок лагеря закрыт, его сотрудники временно отстранены от работы до получения результатов анализов.

Заключен договор по обеспечению детей привозным питанием. Проводится комплексная дезинфекция.

В лагере проводятся противоэпидемические мероприятия. Отобраны пробы пищи, воды, биоматериала от заболевших.