Бакметрополитен подготовит концепцию оснащения генераторами станций метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» разработает концепцию по оснащению станций метро генераторами, говорится в сообщении общества.

«Бакметрополитен приступил к реализации поручения президента Азербайджана для подготовки предложений по установке генераторов на всех станциях метро. Вопросы, касающиеся предложений и предстоящих мероприятий, будут обсуждены с соответствующими госструктурами, в том числе с ответственными лицами и специалистами в сфере энергетики Азербайджана», - отмечается в сообщении.

По данным общества, планируется разработка единой концепции по результатам проведения обмена мнениями, обсуждений и изучения предложений.

В информации отмечается, что в перспективной схеме развития Бакметрополитена в процессе строительства новых линий установке автономных источников энергоснабжения будет уделено особое внимание. «В настоящее время в ходе строительства третьей станции метро на "фиолетовой ветке" осуществляется установка дизельно-генераторной станции мощностью 16 МВА. Данная станция покроет минимальные потребности в электроэнергии для обеспечения выхода поездов из тоннеля, освещения станций, тоннелей и вагонов, а также для работы вентиляторов, лифтов и траволаторов, насосов», - говорится в сообщении.

В целом в рамках проекта планируется установка двух дизельно-генераторных станций на 35-кВт-ной подстанции для энергоснабжения 12 станций "фиолетовой ветки".

«В настоящее время электротехническое оборудование и установки метрополитена оснащены 220 трансформаторами различной мощности, что составляет 12 млн кВт/час в месяц», -отмечается в информации.

Как сообщалось, президент Ильхам Алиев по итогам совещания, проведенного в среду по ситуации в энергосистеме страны, поручил подготовить предложения по оснащению всех станций метрополитена генераторами во избежание проблем при энергосбоях.

В результате первого блэкаута в ночь 3 июля из тоннелей метро были эвакуированы 154 человека. Во время второго отключения энергосистемы страны в среду вечером из станций метро и тоннелей были эвакуированы 30 тыс. человек.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. По предварительной информации Госкомиссии, созданной для расследования причин инцидента, авария произошла из-за нарушения проектных требований охлаждения газа в генераторах. По нормативным требованиям температура воды должна составлять 12 градусов, но она составляла 28,5 градусов. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по трем статьям: нарушение правил пожарной безопасности, халатность и злоупотребление служебными полномочиями. Созданная экспертная комиссия в течение недели должна установить точные причины аварии на ТЭС.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Н.Аббасова