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Происшествия 06.07.2018 11:22

В Польше разбился самолет МиГ-29, пилот погиб

Вблизи польского города Пасленк в Варминьско-Мазурском воеводстве разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши, сообщают в пятницу варшавские СМИ со ссылкой на правительственный цент безопасности страны.

Самолет базировался на военно-воздушной базе в городе Мальборк.

Пилот успел катапультироваться, когда самолет находился в 18 км от Мальборка, однако в итоге все равно погиб, его тело обнаружили недалеко от места крушения самолета.

Катастрофа произошла в ночь на пятницу. Причины крушения пока не известны, проводится расследование.

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Тэги: ПОЛЬША, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]