Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9992 RUR   0.0269 GBR   2.2606 TRY   0.3726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.80 Brent   77.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 43° Завтра 26° 37° 12 Июл 26° 37° 13 Июл 27° 38°

Происшествия 09.07.2018 17:13

Задержанный в Грузии 19-летний пастух признался в убийстве семьи американцев

В Грузии задержан 19-летний подозреваемый в убийстве семьи американцев - супругов и их 4-летнего ребенка, подозреваемый признался в содеянном, сообщил начальник главного управления криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

"Следствием установлено, что 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада, в результате взаимной перебранки, подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения потерпевшему и его сыну, а его супруга упала при попытке бегства в ущелье и погибла. Задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине", - рассказал М.Челидзе на брифинге в понедельник.

Ранее сообщалось, что 6 июля на "112" поступило сообщение о пропаже двоих туристов с двойным гражданством Грузии и США, а также их четырехлетнего ребенка, которые находились в ущелье Хада.

В селе Цвери были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. В тот же день одного из туристов - женщину - обнаружили мертвой в ущелье у водопада, примерно в трех километрах от оставленной машины, а на следующий день было найдено тело еще одного пропавшего туриста - мужчины. Ими оказались 44-летний Райан Смит и его 43-летняя супруга Лора. Сегодня же стало известно о том, что нашли мертвым и их ребенка в том месте, которое указал предполагаемый убийца.

Первоначально расследование этого дела началось в соответствии со статьей 116 УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц". Однако, после получения данных медицинской экспертизы, оно было переквалифицировано в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах по второй и третьей частям 109-ой статьи УК.

"Совершенное преступление предусматривает пожизненное заключение", - сказал М.Челидзе.

Ранее в понедельник глава районной администрации Душети (регион Мцхета-Мтианети) Зураб Сехниашвили сообщил Первому каналу Общественного вещателя Грузии, речь идет о молодом пастухе, который, по словам местных жителей, проводил к водопаду прибывшую в ущелье на отдых американскую семью Смитов, с главой которой у него произошел конфликт, после чего он застрелил из ружья всех трех членов семьи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИСТЫ, УБИЙСТВО, МВД


Похожие новости


Граждане Азербайджана заняли I место среди туристов, посетивших Грузию в январе-марте Девять чешских туристов из-за наводнения застряли в горном ущелье в Грузии В 2016 году Грузию посетили более 1,5 млн туристов из Азербайджана За шесть месяцев Грузию посетило 600 тыс. граждан Азербайджана - посол В Москве не хотят, чтобы граждане РФ увидели успехи Грузии, заявляют в Тбилиси

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]