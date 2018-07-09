Starbucks полностью откажется от пластиковых соломинок к 2020г

Американская сеть кофеен Starbucks Corp. планирует полностью отказаться от использования одноразовых пластиковых соломинок для напитков к 2020 году.
Как говорится в сообщении компании, вместо этого будут использоваться стаканчики, не предполагающие соломинок, или трубочки из других материалов.
В настоящее время сеть Starbucks, насчитывающая 28 тыс. заведений по всему миру, ежегодно расходует более 1 млрд одноразовых соломинок.
Отмечается, что власти города Сиэтл, где находится штаб-квартиры Starbucks, с 1 июля ввели запрет на одноразовую пластиковую посуду, включая соломинки.
Акции Starbucks дорожают на 1,3% в начале торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизились почти на 14%, до $67,59 млрд.
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