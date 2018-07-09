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Это интересно 09.07.2018 17:56

Starbucks полностью откажется от пластиковых соломинок к 2020г

Американская сеть кофеен Starbucks Corp. планирует полностью отказаться от использования одноразовых пластиковых соломинок для напитков к 2020 году.

Как говорится в сообщении компании, вместо этого будут использоваться стаканчики, не предполагающие соломинок, или трубочки из других материалов.

В настоящее время сеть Starbucks, насчитывающая 28 тыс. заведений по всему миру, ежегодно расходует более 1 млрд одноразовых соломинок.

Отмечается, что власти города Сиэтл, где находится штаб-квартиры Starbucks, с 1 июля ввели запрет на одноразовую пластиковую посуду, включая соломинки.

Акции Starbucks дорожают на 1,3% в начале торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизились почти на 14%, до $67,59 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, STARBUCKS, ПЛАСТИК, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]