Экс-министр по делам Brexit сожалеет об уходе Джонсона с поста главы МИД Британии

Ушедший в понедельник со своего поста британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выразил сожаление об отставке Бориса Джонсона с поста главы внешнеполитического ведомства Великобритании.

"Жаль, правда. Я ушел в отставку, поскольку это играло ключевую роль (...) В нынешних обстоятельствах кто-то другой может исполнять работу лучше меня. Но я не думаю, что министр иностранных дел был обязан поступать таким же образом. Жаль, но вот так вот", - сказал он в интервью радиостанции Эл-Би-Си.

Сам Б.Джонсон пока не комментировал свою отставку.

Ранее сообщалось, что двое членов британского кабинета министров ушли в отставку в связи со спорами об условиях Brexit. Свои посты покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

Д.Дэвиса на посту сменит Доминик Рааб, назначение нового министра иностранных дел еще ожидается.