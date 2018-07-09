Экс-министр по делам Brexit сожалеет об уходе Джонсона с поста главы МИД Британии

Ушедший в понедельник со своего поста британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выразил сожаление об отставке Бориса Джонсона с поста главы внешнеполитического ведомства Великобритании.
"Жаль, правда. Я ушел в отставку, поскольку это играло ключевую роль (...) В нынешних обстоятельствах кто-то другой может исполнять работу лучше меня. Но я не думаю, что министр иностранных дел был обязан поступать таким же образом. Жаль, но вот так вот", - сказал он в интервью радиостанции Эл-Би-Си.
Сам Б.Джонсон пока не комментировал свою отставку.
Ранее сообщалось, что двое членов британского кабинета министров ушли в отставку в связи со спорами об условиях Brexit. Свои посты покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.
Д.Дэвиса на посту сменит Доминик Рааб, назначение нового министра иностранных дел еще ожидается.
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