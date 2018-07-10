Мировые лидеры приветствуют сообщения о спасении подростков и их тренера из пещеры на севере Таиланда

Лидеры ряда иностранных государств во вторник приветствовали сообщения о том, что спасателям удалось успешно эвакуировать из затопленной пещеры в Таиланде 12 подростков из юниорской футбольной команды и их тренера.
Так, одной из первых отреагировала британский премьер-министр Тереза Мэй.
"Очень рада видеть успешное спасение всех, кто оказался заблокирован в пещере в Таиланде. Мир наблюдал и будет приветствовать храбрость всех, кого коснулась эта ситуация", - написала премьер в Twitter.
Президент США Дональд Трамп поздравил всех с успешной операцией по спасению.
"От лица США поздравления Thai Navy SEAL (военно-морской флот Таиланда - ИФ) и всем остальным с успешной операцией по спасению 12 мальчиков и их тренера из коварной пещеры в Таиланде", - написал американский лидер в своем аккаунте.
В Берлине с радостью восприняли новости о спасении членов юниорской футбольной команды и их тренера.
"Можно многим восхищаться: стойкость храбрых ребят и их тренера, и решительность спасателей", - сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
В стороне не остался генеральный директор Tesla Илон Маск, который отметил "храбрость, стойкость и силу воли" подростков и спасательной команды.
Кроме того, подростков из юниорской футбольной сборной пригласил футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на свой домашний стадион Олд Траффорд в Англии.
"Манчестер Юнайтед с огромным облегчением узнал, что 12 футболистов и их тренер, которые были заблокированы в пещере, сейчас спасены", - говорится в Twitter футбольного клуба.
Ранее сообщалось, что спасатели успешно эвакуировали всю группу из 12 мальчиков из юниорской футбольной команды и их тренера, которые с 23 июня были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда.
В сложной спасательной операции принимали участие десятки опытных дайверов, в том числе иностранные специалисты, приехавшие из Великобритании и Австралии.
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