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Происшествия 10.07.2018 17:58

Мировые лидеры приветствуют сообщения о спасении подростков и их тренера из пещеры на севере Таиланда

Лидеры ряда иностранных государств во вторник приветствовали сообщения о том, что спасателям удалось успешно эвакуировать из затопленной пещеры в Таиланде 12 подростков из юниорской футбольной команды и их тренера.

Так, одной из первых отреагировала британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Очень рада видеть успешное спасение всех, кто оказался заблокирован в пещере в Таиланде. Мир наблюдал и будет приветствовать храбрость всех, кого коснулась эта ситуация", - написала премьер в Twitter.

Президент США Дональд Трамп поздравил всех с успешной операцией по спасению.

"От лица США поздравления Thai Navy SEAL (военно-морской флот Таиланда - ИФ) и всем остальным с успешной операцией по спасению 12 мальчиков и их тренера из коварной пещеры в Таиланде", - написал американский лидер в своем аккаунте.

В Берлине с радостью восприняли новости о спасении членов юниорской футбольной команды и их тренера.

"Можно многим восхищаться: стойкость храбрых ребят и их тренера, и решительность спасателей", - сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

В стороне не остался генеральный директор Tesla Илон Маск, который отметил "храбрость, стойкость и силу воли" подростков и спасательной команды.

Кроме того, подростков из юниорской футбольной сборной пригласил футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на свой домашний стадион Олд Траффорд в Англии.

"Манчестер Юнайтед с огромным облегчением узнал, что 12 футболистов и их тренер, которые были заблокированы в пещере, сейчас спасены", - говорится в Twitter футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что спасатели успешно эвакуировали всю группу из 12 мальчиков из юниорской футбольной команды и их тренера, которые с 23 июня были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда.

В сложной спасательной операции принимали участие десятки опытных дайверов, в том числе иностранные специалисты, приехавшие из Великобритании и Австралии.

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Тэги: МИР, ТАИЛАНД, СПАСЕНИЕ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]