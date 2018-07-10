"Реал" сообщает о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"

Футболист Криштиану Роналду переходит из "Реала" в "Ювентус", сообщает пресс-служба мадридского клуба.
"Реал Мадрид" сообщает, что в ответ на просьбу, высказанную К.Роналду, клуб согласился на его переход в "Ювентус", - говорится в сообщении пресс-службы клуба во вторник.
"Реал Мадрид" выражает свою благодарность игроку, "который оказался лучшим в мире, стал одним из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола".
"Помимо завоеванных титулов, трофеев и триумфов в течение этих девяти лет, К.Роналду стал примером самоотверженности, трудоспособности, ответственности, таланта и постоянного самосовершенствования", - отмечает клуб.
Он также стал лучшим бомбардиром в истории "Реала" с 451 голом в 438 играх. С К.Роналду клуб выиграл четыре Лиги Чемпионов. Сам К.Роналду за это время получил четыре "Золотых мяча".
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