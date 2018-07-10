На севере ЮАР разбился пассажирский самолет, 20 человек пострадали

По меньшей мере, 20 человек получили травмы разной степени тяжести в результате крушения самолета близ Претории в северной части Южно-Африканской Республики, пишет во вторник газета "Дейли миррор".
Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.
По данным издания, инцидент произошел близ местного аэропорта Вондербум. На корпусе самолета указано наименование компании Martins Air Charter, которая является нидерландской.
"На месте крушения виднеется сильный дым, медики уже находятся там", - приводит издание слова представителя полиции.
Причина крушения пока неизвестна, однако не исключено, что к падению самолета привел отказ двигателя.
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