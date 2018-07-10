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Происшествия 10.07.2018 20:32

На севере ЮАР разбился пассажирский самолет, 20 человек пострадали

По меньшей мере, 20 человек получили травмы разной степени тяжести в результате крушения самолета близ Претории в северной части Южно-Африканской Республики, пишет во вторник газета "Дейли миррор".

Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По данным издания, инцидент произошел близ местного аэропорта Вондербум. На корпусе самолета указано наименование компании Martins Air Charter, которая является нидерландской.

"На месте крушения виднеется сильный дым, медики уже находятся там", - приводит издание слова представителя полиции.

Причина крушения пока неизвестна, однако не исключено, что к падению самолета привел отказ двигателя.

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Тэги: ЮАР, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]