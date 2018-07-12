Устроенные пожары под ЛЭП стали причиной сбоя в энергосистеме Азербайджана- «Азерэнержи»

ОАО «Азерэнержи» распространило информацию о причинах сбоя в энергосистеме Азербайджана в четверг 12 июля.

Согласно информации «Азерэнержи», 12 июля в 15.30 в селе Бико Агсуинсеого района (в 151 км от города Мингечевир) и в селе Ханабад Евлахского района на территориях дислокации ЛЭП был совершен пожар.

Согласно полученной информации на Центральное диспетчерское управление во избежании крупной аварии было принято решение отсоединить от общей системы высоковольтные линии электропередач соединяющие ТЭС «Азербайджан» и Мингечевирскую ГЭС с подстанцией «Абшерон». В результате этого ЛЭП «Абшерон -1» также была выведена из системы. На другой ЛЭП «Абшерон-2» в результате возникшего пожара произошло короткое замыкание и охранная система разъединила ее от общей системы энергоснабжения.

В настоящее время «Азерэнержи» проводит мероприятия по восстановлению устойчивой работы ЛЭП.

Б.Рустамбеков