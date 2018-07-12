Устроенные пожары под ЛЭП стали причиной сбоя в энергосистеме Азербайджана- «Азерэнержи»

ОАО «Азерэнержи» распространило информацию о причинах сбоя в энергосистеме Азербайджана в четверг 12 июля.
Согласно информации «Азерэнержи», 12 июля в 15.30 в селе Бико Агсуинсеого района (в 151 км от города Мингечевир) и в селе Ханабад Евлахского района на территориях дислокации ЛЭП был совершен пожар.
Согласно полученной информации на Центральное диспетчерское управление во избежании крупной аварии было принято решение отсоединить от общей системы высоковольтные линии электропередач соединяющие ТЭС «Азербайджан» и Мингечевирскую ГЭС с подстанцией «Абшерон». В результате этого ЛЭП «Абшерон -1» также была выведена из системы. На другой ЛЭП «Абшерон-2» в результате возникшего пожара произошло короткое замыкание и охранная система разъединила ее от общей системы энергоснабжения.
В настоящее время «Азерэнержи» проводит мероприятия по восстановлению устойчивой работы ЛЭП.
Б.Рустамбеков
МИД Азербайджана обвинил премьера Армении в дезинформации международного сообщества
Баку приветствует поддержку ЕС и НАТО территориальной целостности и суверенитета Азербайджана – МИД
Британские банки утратят беспрепятственный доступ к рынку ЕС согласно новому плану Мэй по Brexit
Азербайджанское судно «Иргиз» привлечено к операциям в казахстанском секторе Каспия
ЕБРР выделяет азербайджанскому перевозчику Xaliq Faiqoqlu кредит в размере $6 млн на покупку 35 новых автобусов
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Трамп заявил, что получил "очень приятное" письмо от Ким Чен Ына, в котором говорится об эпохальном прогрессе в отношениях
Сирийская армия взяла под контроль административный центр провинции Деръа - СМИ
США выразили поддержку Греции после решения о высылке российских дипломатов
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика увеличил ипотечный портфель на 22%
Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам
Оператор Nar наградил студентов-отличников Азербайджанского Технического Университета
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений