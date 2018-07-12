Противопожарные службы Азербайджана потушили пожар в Евлахском районе, идет борьба с огнем в Агсуинском – МЧС

Противопожарные службы МЧС потушили пожар, произошедший в селе Ханабад Евлахского района Азербайджана на территориях размещения высоковольтных ЛЭП, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пожар был потушен в 18:18 по местному времени на расстоянии 150-200 метров от места дислокации высоковольтных ЛЭП",- говорится в сообщении.

Согласно информации, пожар охватил территорию площадью 80 га. Высоковольтные ЛЭП, лесополоса, фермы и близлежащие территории защищены от распространения огня.

МЧС отмечает, что в настоящее время отряды противопожарной службы ведут борьбу с огнем на территории села Биджо Агсуинского района.

Согласно информации, в этом направлении отряды противопожарной службы столкнулись с трудностями в борьбе с огнем из-за непосредственной близости очага возгорания с ЛЭП.

"Из-за стремительного распространения огня к тушению пожара привлечены дополнительные силы из ближайших районов, в том числе самолет-амфибия Бе-20 ЧС и противопожарный вертолет Ми-17",- говорится в сообщении.

В результате предпринятых оперативных мер МЧС удалось локализовать огонь в непосредственной близости ЛЭП. "В настоящее время угрозы ЛЭП устранены. Отряды противопожарной службы продолжают борьбу с огнем",- говорится в сообщении.

Согласно сообщению ОАО "Азерэнержи", эти пожары стали причиной очередного сбоя в энергосистеме Азербайджана. Они привели к ограничениям в энергоснабжении в Баку и ряда регионов страны.

"Азерэнержи" сообщает, что пожары в селе Биджо Агсуинсеого района и в селе Ханабад Евлахского района на территориях размещения ЛЭП начались в четверг во второй половине дня.

Во избежание крупной аварии было принято решение отсоединить от общей системы высоковольтные линии электропередач, связывающие ТЭС "Азербайджан" и Мингечевирскую ГЭС с подстанцией "Абшерон". В результате этого ЛЭП "Абшерон -1" также была выведена из системы.

На другой ЛЭП "Абшерон-2" в результате возникшего пожара произошло короткое замыкание, и охранная система отъединила ее от общей системы энергоснабжения.

В настоящее время "Азерэнержи" проводит мероприятия по восстановлению устойчивой работы ЛЭП.

Это уже третий в этом месяце блэкаут в Азербайджане. В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В вечерние часы того же дня Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без электричества.

Ф.Исазаде