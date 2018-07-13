Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club по развитию международных информационных проектов. Наталья Алиева является президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group. Первый номер журнала Caspian Energy вышел в свет 28 мая 1999 года. Целью издания журнала является информационная поддержка проектов международного значения Азербайджана, Казахстана, Ирана, России, Туркменистана, Грузии и Турции, реализация интеграционных информационных проектов, поддержка инвестиционной привлекательности экономик государств региона. За все это время независимое информационное издание Caspian Energy превратилось в международный бренд мирового значения.

Алиева Наталья Валерьевна родилась в Баку

В 1990 году закончила среднюю школу №164

С 1990-1995 студентка Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии.

В июне 1994 года поступила на работу в качестве внештатного корреспондента телерадиокомпании ANS.

С этого времени и по сегодняшний день занималась освещением нефтегазовой стратегии Азербайджана,освещала подписание и реализациювсех судьбоносных не только для Азербайджана, но и всего мира нефтегазовых контрактов таких как контракт века и "Шах Дениз", а также практически во всехнефтегазовых встречах общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, брала множество эксклюзивных интервью на эту тему.

Осенью 1994 года создалаи выпускала на базе ANS информационно-аналитическое еженедельное издание ANS– Petroleum.

В 1997 году перешла на работу в Azer-press, где создала и поставила на коммерческую основу аналогичный нефтегазовый еженедельник Azer-Press Oil & Gas, параллельно занималась эксклюзивной информацией в нефтегазовой отрасли

С апреля 1999 года по сей день является главным редактором Caspian Energy International Media Group.

Помимо глав энергетических компаний и министров государствготовила эксклюзивные интервью глав государств и правительств стран ЕС, США, Китая, России, государств Азиатско-Тихоокеанского региона, региона MENA (Middle East North Africa).

Является основателем и руководителем ряда международных и отечественных интернет-проектов, электронных и печатных СМИ.

Замужем, воспитывает двух сыновей.