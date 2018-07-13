Гран-при Азербайджана в 2019 году вновь пройдет в конце апреля

Гран-при Азербайджана гонок Формулы-1 пройдет в 2019 году в Баку 28 апреля.
Пока опубликованы даты проведения 8 гонок в следующем году. Этап в Баку станет четвертым.
В частности, сезон 2019 года начнется в Австралии 17 марта, а завершится в Абу-Даби 1 декабря.
Гонка в Бахрейне состоится 31 марта, в Китае – 14 апреля, в Испании – 12 мая, Монако – 26 мая, Канаде – 9 июня.
Остальную часть календаря должны составить после того, как решится судьба гран-при Майами.
Гран-при Азербайджана в текущем году состоялся 29 апреля.
А.Азизов
Алиев провел совещание с руководителями правоохранительных органов Азербайджана
Президент Алиев принял в Баку министра здравоохранения и медобразования Ирана
Риторика премьера Армении по Карабаху направлена на обострение ситуации – МИД Азербайджана
Минналогов Азербайджана изучает возможность снижения налогового бремени для бизнеса - министр
CFTC выплатит рекордное вознаграждение информатору о нарушениях в JPMorgan - $30 млн
Азербайджан в I полугодии увеличил декларированный экспорт нефтепродуктов на 44%
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Гигантский надувной шар "малыш Трамп" поднялся в воздух в Лондоне
Ирану не нужны переговоры с США и Трампом - Велаяти
НАТО - не враг России, несмотря на наличие разногласий - глава МИД Франции
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
Банк Республика увеличил ипотечный портфель на 22%
Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений