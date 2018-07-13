Гран-при Азербайджана в 2019 году вновь пройдет в конце апреля

Гран-при Азербайджана гонок Формулы-1 пройдет в 2019 году в Баку 28 апреля.

Пока опубликованы даты проведения 8 гонок в следующем году. Этап в Баку станет четвертым.

В частности, сезон 2019 года начнется в Австралии 17 марта, а завершится в Абу-Даби 1 декабря.

Гонка в Бахрейне состоится 31 марта, в Китае – 14 апреля, в Испании – 12 мая, Монако – 26 мая, Канаде – 9 июня.

Остальную часть календаря должны составить после того, как решится судьба гран-при Майами.

Гран-при Азербайджана в текущем году состоялся 29 апреля.

А.Азизов