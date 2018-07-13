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Спорт 13.07.2018 12:43

Гран-при Азербайджана в 2019 году вновь пройдет в конце апреля

Гран-при Азербайджана гонок Формулы-1 пройдет в 2019 году в Баку 28 апреля.

Пока опубликованы даты проведения 8 гонок в следующем году. Этап в Баку станет четвертым.

В частности, сезон 2019 года начнется в Австралии 17 марта, а завершится в Абу-Даби 1 декабря.

Гонка в Бахрейне состоится 31 марта, в Китае – 14 апреля, в Испании – 12 мая, Монако – 26 мая, Канаде – 9 июня.

Остальную часть календаря должны составить после того, как решится судьба гран-при Майами.

Гран-при Азербайджана в текущем году состоялся 29 апреля.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФОРМУЛА, БАКУ, ЭТАП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]