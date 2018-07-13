Замначальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев и замначальника Управления полиции Низаминского района г.Гянджа полковник-лейтенант Самед Аббасов посмертно награждены орденом "Флаг Азербайджана".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующее распоряжение.
И.Балакишиев и С.Аббасов награждены орденом за "проявленную доблесть при предотвращении нарушения общественного порядка в Гяндже и верность полицейской клятве до конца".
Как сообщалось, вечером 10 июля во время пресечения несанкционированной акции в Гяндже (второй по величине город страны) погибли двое офицеров полиции - замначальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.
Власти Азербайджана утверждают, что акцию устроила радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов. По данным МВД, было задержано 40 участников акции.
Акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, организовавшего 3 июля покушение на мэра Гянджи Э.Велиева. В результате нападения чиновник получил ранения.
Ю.Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления.
В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечалось, что уроженец Гянджи Ю.Сафаров является гражданином России. В 2016 году в течение восьми месяцев он проживал в Иране, затем "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".
Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.
Правоохранительные органы считают, что основной целью теракта Ю.Сафарова является установление в Азербайджане исламского государства, управляемого по законам шариата. Для этого Ю.Сафаров должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.
В среду было объявлено об установлении личностей двух подозреваемых в убийстве полицейских. В тот же день один из подозреваемых - Гасымов Фаррух Хагани оглу - был задержан. Между тем в четверг было объявлено об аресте еще девяти человек причастных к убийству полицейских.
Второй подозреваемый - Рашад Боюккишиев был ликвидирован в ночь на 13 июля во время операции по его задержанию.
Б.Рустамбеков
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