Число жертв взрыва на предвыборном митинге в Пакистане достигло почти 130 человек

По меньшей мере, 128 человек стали жертвами взрыва бомбы в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны, более 200 получили ранения и травмы, сообщает сайт новостного канала "Доун Ньюс" со ссылкой на главу МВД провинции Агу Умара Бангулзая.
Ранее сообщалось о 90 погибших, а также о 180 раненых.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).
Взрыв прогремел на предвыборном митинге. СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Как сообщает "Доун Ньюс", А.С.Райзани скончался.
Это уже второе нападение на предвыборные митинги в Пакистане за сутки. Ранее сообщалось о взрыве в ходе митинга в городе Банну. Тогда в результате атаки погибли четыре человека, а еще 20 получили ранения.
В Пакистане 25 июля пройдут выборы в парламент.
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