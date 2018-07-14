Бельгия победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018

Футболисты сборной Бельгии добились победы над командой Англии в матче за третье место чемпионата мира-2018.
Встреча, прошедшая в Петербурге в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. В их составе голы провели Томас Манье (4-я минута) и Эден Азар (82).
Таким образом, сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира в России.
До этого максимальным результатом сборной Бельгии на чемпионатах мира было 4-е место в 1986 году. Также Бельгия была 2-й на чемпионате Европы 1980 года и третьей на ЧЕ-1972.
В финале сыграют команды Франции и Хорватии. Матч пройдет на поле московского стадиона "Лужники" в воскресенье.
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