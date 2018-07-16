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ТЭК 16.07.2018 17:14

Объем нефти, прокачанной по БТД, достиг 3 млрд баррелей

Объем прокачки нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с момента ввода в эксплуатацию (4 июня 2006 года – ИФ) составил 3 млрд баррелей, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BTC Co (оператор по строительству и эксплуатации нефтепровода).

"Трехмиллиардный баррель нефти 14 июля был закачан в нефтепровод БТД и доставлен на турецкий терминал в Джейхане, а затем загружен на танкер", - отметили в компании.

В целом из терминала Джейхан до сих пор отгружено 3,929 тыс. танкеров с азербайджанской нефтью, добытой с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

«К настоящему времени эффективность и надежность эксплуатации нефтепровода БТД увеличилась с первоначальных 75% до 99,9%», -отметили в компании.

Как сообщалось, в настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока АЧГ и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БТД, НЕФТЬ, ПРОКАЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]